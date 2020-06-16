В островской библиотеке завершился косметический ремонт
В Островской районной библиотеке завершился косметический ремонт. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Теперь ждем новую мебель», - написали сотрудники.
Модернизация библиотек в Пскове, Острове и Порхове проходит в рамках нацпроекта «Культурная среда». Районная библиотека Острова получила на эти цели 10 миллионов рублей. Также в учреждении появится звукозаписывающее оборудование и специализированный стол для песочной анимации.