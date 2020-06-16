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Общество

В островской библиотеке завершился косметический ремонт

Фото: Островская центральная районная библиотека.

В Островской районной библиотеке завершился косметический ремонт. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь ждем новую мебель», - написали сотрудники.

Фото: Островская центральная районная библиотека.

Модернизация библиотек в Пскове, Острове и Порхове проходит в рамках нацпроекта «Культурная среда». Районная библиотека Острова получила на эти цели 10 миллионов рублей. Также в учреждении появится звукозаписывающее оборудование и специализированный стол для песочной анимации.

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