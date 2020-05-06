В Пскове, Острове и Порхове идёт модернизация библиотек в рамках нацпроекта «Культура»

14:12, 06 мая 2020, ПАИ

В Пскове, Острове и Порхове в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» идут работы по модернизации библиотек и преобразованию их в модельные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это позволит создать на базе библиотек коммуникационные центры, объединяющие в себе информационные и культурные площадки. Учреждения оснастят современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. На эти цели районные библиотеки Острова и Порхова получили по 10 млн рублей, универсальная библиотека «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово в Пскове — 5 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Дополнительно из областного бюджета каждое из учреждений получит по 500 тысяч рублей, которые будут направлены на обновление книжного фонда.

В частности, в Порховской районной библиотеке в настоящее время ведутся работы по замене внутренних электросетей. Затем подрядчик приступит к выполнению косметического ремонта некоторых помещений, возведению многофункционального подиума в читальном зале.

Районная библиотека также уже приобрела порядка 7 тыс. различных книг. «Наши постоянные читатели будут очень рады новым книгам и свежей обстановке, а благодаря появлению в залах нового телевизора, компьютеров, интерактивных глобусов и прочего оборудования мы очень надеемся привлечь к нам новых посетителей», - поделилась директор учреждения Светлана Петрова. Она добавила, что все средства, которые удается сэкономить на проведении аукционов, будут направлены на покупку дополнительного оборудования и мебели.

В Островской районной библиотеке и в городской библиотеке в Любятово тоже идут активные ремонтные работы.

После их завершения учреждения будут укомплектованы мебелью, компьютерами и книгами. Кроме того, в Островской библиотеке появится звукозаписывающее оборудование и специализированный стол для песочной анимации.

В рамках нацпроекта сотрудники данных модернизируемых библиотек прошли курсы повышения квалификации. Открытие обновленных модельных библиотек запланировано на начало осени.