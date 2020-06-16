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Общество

В Псковской областной психиатрической больнице выявлен коронавирус

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области всего зарегистрировано 14 очагов коронавируса, шесть из них остаются действующими. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, очаги заболеваемости COVID-19 стали темой обсуждения на совещании 16 июня под председательством губернатора.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подчеркнул, что в некоторых из действующих очагов за последние несколько дней новых случаев заражения выявлено не было. В ближайшее время их можно будет считать завершёнными. Опасение, по мнению руководителя регионального Роспотребнадзора, вызывает ситуация с Порховским водоканалом и заражения коронавирусом в Псковской областной психиатрической больнице.

Руководитель комитета по здравоохранению ответила, что в психиатрической больнице все пациенты переносят заболевание бессимптомно, а персонал больницы принял необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Работники учреждения обучены действиям при работе с COVID-19 и имеют возможность пройти дополнительное повышение квалификации. Марина Гаращенко отметила, что на базе учреждения есть возможность организовать лечебный стационар на 50 мест.

1 996 человек заразилось коронавирусом в Псковской области.

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