19 пациентов с коронавирусом умерли в Псковской области
В Псковской области умерло 19 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
«Новая статистика показывает, что увеличение числа тестирования даёт стабильно более высокий результат выявленных случаев – сегодня +98», – отметил губернатор.
По словам главы региона, динамика остаётся напряжённой и добавил, что значительная доля людей – пациенты со слабовыраженными симптомами, которые теперь выявляет новое оборудование.
«Список очагов дополнился Порховским водоканалом – 6 выявленных случаев, - сообщил глава региона. – Всего в активных очагах 219 заболевших».
Губернатор выразил соболезнование родным и близким погибших от коронавируса пациентов.