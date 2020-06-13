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Общество

19 пациентов с коронавирусом умерли в Псковской области

В Псковской области умерло 19 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Новая статистика показывает, что увеличение числа тестирования даёт стабильно более высокий результат выявленных случаев – сегодня +98», – отметил губернатор.

По словам главы региона, динамика остаётся напряжённой и добавил, что значительная доля людей – пациенты со слабовыраженными симптомами, которые теперь выявляет новое оборудование.

«Список очагов дополнился Порховским водоканалом – 6 выявленных случаев, - сообщил глава региона. – Всего в активных очагах 219 заболевших».

Губернатор выразил соболезнование родным и близким погибших от коронавируса пациентов.

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