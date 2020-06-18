В Псковской области многодетные матери могут выйти на пенсию раньше

11:21, 18 июня 2020, ПАИ

На пенсию раньше могут выйти многодетные матери в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Женщины, имеющие пять и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. С 2019 года предусмотрены также дополнительные пенсионные льготы для многодетных матерей.

Матери с тремя и четырьмя детьми также получили право выхода на пенсию досрочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет, это на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет, на четыре года раньше.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 30 пенсионных коэффициентов, 15 лет страхового стажа и факт воспитания детей до 8 лет.

Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет.

Многодетные мамы заранее могут обращаться в клиентскую службу территориальных органов ПФР для проведения заблаговременной работы и учёта их пенсионных прав.

Матери, находящиеся на пенсии, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети не достигли 18 лет или учатся на дневном отделении в средних специальных или высших учебных заведениях до окончания ими обучения, но не более чем по достижении ребёнком 23 лет.