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Общество

Глава Опочецкого района: Ситуация с коронавирусом под контролем

В Опочецком районе ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 находится под контролем властей. Об этом заявил глава муниципалитета Юрий Ильин в прямом эфире проекта «Дистанционка» ПАИ-live 18 июня.

Юрий Ильин отметил, что большинство людей относится с пониманием к ограничениям, введенным в связи с пандемией. При этом он уточнил, что в исключительных случаях, когда люди нарушают введенные меры, на помощь приходит полиция.

Глава муниципалитета отметил, что ответственно к ограничениям подошли руководители и работники торговых точек. «Надо отдать им должное и сказать спасибо за то, что торговые точки отказывались обслуживать покупателей без масок», – сказал Юрий Ильин.

Он также отметил, что в Опочецкий район приезжает много дачников. Но этот вопрос, как и другие, связанные с коронавирусом, находится под контролем властей, подчеркнул спикер.

По мнению Юрия Ильина, в нынешних ограничительных мерах уже можно сделать определенные послабления.

В Опочецком районе выявлено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Псковской области зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, 679 человек выздоровело, 19 – умерло.

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