435 человек заболели коронавирусом в Великих Луках

09:33, 19 июня 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусом заразились 435 человек. За сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 22 человека. Такие данные приводит официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место. На первом – Псков (610 случаев), на третьем – Островский район (182 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.