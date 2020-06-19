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Общество

7972 человека заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За 18 июня в стране зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 443 человека.

Всего по состоянию на утро 19 июня в России зарегистрировано 569 063 случая заболевания коронавирусной инфекцией, умер 7 841 человек, выздоровело – 324 406.

Всего в Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.

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