7972 человека заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За 18 июня в стране зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 443 человека.
Всего по состоянию на утро 19 июня в России зарегистрировано 569 063 случая заболевания коронавирусной инфекцией, умер 7 841 человек, выздоровело – 324 406.
Всего в Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.