Летние веранды при стационарных кафе и ресторанах заработают в Псковской области

16:40, 19 июня 2020, ПАИ

В Псковской области разрешили открыться летним верандам при стационарных кафе и ресторанах, а также тем, которые включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов, утверждённые органами местного самоуправления. Соответствующие изменения глава региона Михаил Ведерников внёс в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Такие заведения должны будут обязательно выполнять рекомендации Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

К работе также смогут вернуться не только магазины, имеющие отдельный вход, но и нестационарные торговые объекты, размещенные на рынках и ярмарках.