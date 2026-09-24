Досрочное прекращение полномочий Бориса Елкина рассмотрит Псковская гордума
Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова Бориса Елкина рассмотрели на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.
Также участники заседания обсудили вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов ПГД Антона Мороза и Евгения Васильева и их исключение из состава профильных комитетов Думы.
Заседание прошло 24 сентября под председательством Константина Болотина, накануне сессии. По итогам обсуждения члены комитета рекомендовали председателю ПГД включить все три вопроса в повестку очередной сессии городской Думы, где и будут приняты окончательные решения.
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