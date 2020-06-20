Работу в Великолукской больнице выстраивают специалисты Псковского COVID-центра и два московских врача

10:31, 20 июня 2020, ПАИ

В настоящий момент в Великолукской межрайонной больнице и городской поликлинике работу выстраивают и исправляют ранее допущенные ошибки специалисты Псковского COVID-центра и два московских врача. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Специалисты Псковского COVID-центра при поддержке двух московских коллег в ручном режиме исправляют все возникшие ошибки, выстраивают работу больницы, поликлиники, потому что, конечно, те очереди, о которых вы писали в социальных сетях, они просто в условиях коронавирусной инфекции за гранью добра и зла», – отметил губернатор.

Псковские власти зафиксировали более 200 обращений о нарушениях в Великолукской межрайонной больнице и городской поликлинике. Сейчас по факту нарушений проводится служебная проверка. По её результатам будет приниматься решение в отношении руководства медицинских учреждений.