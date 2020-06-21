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Общество

Александр Козловский: Медики ценой своей жизни спасают других

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил медиков региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Искренне вас сегодня поздравляю с вашим профессиональным праздником, – отметил Александр Козловский. – Вы каждый день спасаете жизни людей, жертвуете собственным временем и временем семьи, чтобы лечить нас, пациентов».

Депутат отметил, что героизм труда медиков особенно проявляется в трудное и сложное время.

«В условиях коронавирусной инфекции медики ценой своей жизни спасают других. Спасибо вам за ваш труд, за ваш героизм. Будьте здоровы и счастливы!» – сказал Александр Козловский.

С профессиональным праздником медиков также поздравили Михаил Ведерников и Елена Бибикова.

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