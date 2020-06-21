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Общество

Елена Бибикова: Труд работников здравоохранения – настоящий подвиг

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила медицинских работников с профессиональным праздником.

«Мы обязаны вам жизнью, здоровьем и долголетием, – отметила Елена Бибикова. – Сейчас в непростой эпидемической обстановке труд работников здравоохранения – настоящий подвиг».

Также Елена Бибикова отметила, что врачи круглосуточно находятся на передовой борьбы с новым вирусом и спасают жизни людей, рискуя своей собственной.

«Мы благодарим вас за мужество и самоотверженность, верность профессиональному долгу. Преклоняемся перед теми, кто отдал свою жизнь ради жизни и здоровья других людей», – подчеркнула Елена Бибикова, отметив, что сейчас для всего здравоохранения сохраняется напряжённое время.

«Примите искренние и сердечные пожелания крепкого здоровья, физических и душевных сил! Пусть искренняя благодарность людей наполняет ваши сердца радостью и счастьем! Благополучия, мира и добра вам и вашим близким!» – отметила Бибикова.

Ранее медиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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