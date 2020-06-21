Михаил Ведерников поздравил медицинских работников области с профессиональным праздником

09:04, 21 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником. В День медицинского работника, 21 июня, губернатор опубликовал видеопоздравление в своём Instagram.

«В нашей стране к врачам всегда было исключительно уважительное отношение. Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию. Она требует глубоких знаний, трудолюбия, полной самоотдачи и душевной чуткости», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что в Псковской области в сфере здравоохранения трудится более восьми тысяч человек и в условиях распространения коронавируса, в условиях кадрового дефицита перед каждым из них стоит «непростая задача сохранять здоровье людей, спасать жизни и обеспечивать развитие системы здравоохранения». «Всем, кто работает в региональной медицине, я говорю искренние слова благодарности и восхищения», – сказал губернатор.

«Мы со своей стороны делаем всё возможное для обеспечения достойных условий вашего труда», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава Псковской области напомнил, что в регионе для поддержки медиков ввели дополнительные выплаты студентам-целевикам, врачам-ординаторам и специалистам села, увеличили финансирование на льготную ипотеку, увеличили сумму на покупку жилья и приняли решение о возможности приватизации служебного жилья.

В Псковской области появилось региональное звание «Заслуженный работник здравоохранения». Награждённый этим званием получает не только единовременную финансовую помощь, но и постоянную добавку к зарплате.

«Впервые за долгие годы беспрецедентные средства были направлены на покупку нового современного медицинского оборудования, стартовала непростая работа по модернизации муниципальных постов скорой помощи. Мы делаем всё возможное, чтобы вы работали в современных, комфортных условиях, на хорошем оборудовании, получали достойную заработную плату и были защищены при любых обстоятельствах», – сказал губернатор.

«Благодарю вас за вашу работу, за ваш труд и бесконечную преданность профессии. Поздравляю вас с профессиональным праздником и от всей души желаю успехов, здоровья, благополучия вам и вашим семьям», – поздравил Михаил Ведерников.

В преддверии праздника губернатор наградил медиков Великих Лук, врачей Псковской областной больницы и Псковской городской больницы. Врачи получили звания заслуженных работников здравоохранения Псковской области.