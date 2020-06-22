Ещё 7 600 человек заразились коронавирусом в России за сутки

10:30, 22 июня 2020, ПАИ

За сутки в России коронавирусом заразились ещё 7 600 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране коронавирус выявили у ещё 7 600 человек в 83 регионах. Всего с начала эпидемии зафиксировано 592 280 случаев заражения.

За весь период по России умерло 8 206 человек. За всё время выздоровело 344 416 человек.

В Псковской области количество заражённых достигло 2 414, выздоровело 743, умерло 19. В Пскове заболели 675 человек, в Великих Луках – 496.