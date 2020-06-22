312 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

10:54, 22 июня 2020, ПАИ

312 тысяч человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 17,2 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено более 290 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 592 280 человек, выздоровело – 344 416, умерло – 8 206. В Псковской области выявлено 2 414 случаев заражения коронавирусом, 743 человека выздоровело, 19 – умерло.