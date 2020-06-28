Публикуем эксклюзивное видео голосования Валерия Фалькова в Псково-Печерском монастыре
Публикуем эксклюзивное видео голосования по поправкам в Конституцию министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова в Псково-Печерском монастыре.
Как сообщало ранее Псковское агентство информации, Валерий Фальков воспользовался правом гражданина проголосовать по месту нахождения и сделал это в Печорах.
В Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Голосование идёт четвёртый день и пока проходит без нарушений. Сегодня избирательные участки будут открыты до 20:00.