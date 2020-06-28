В Псковской области идёт четвёртый день голосования по поправкам в Конституцию

10:04, 28 июня 2020, ПАИ

28 июня в Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Голосование идёт четвёртый день и пока проходит без нарушений. Сегодня избирательные участки будут открыты до 20:00.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Все 615 участков для голосования в регионе открылись 25 июня, они работают с 8:00 до 20:00. Голосование назначено на 1 июля, но принять в нём участие можно в течение недели. В первый день в Псковской области проголосовали 46 282 человека.

Информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию в регионе обеспечивают порядка 150 волонтёров. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам в основной закон страны историческим событием