Строительство моста через реку Шелонь в Дедовичском районе идет по графику

10:59, 29 июня 2020, ПАИ

В Дедовичском районе продолжаются работы по строительству моста через реку Шелонь. По словам руководителя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина, работу идут по графику, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

29 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников выехал в Дедовичский район с рабочей поездкой. В частности, губернатор проконтролировал капитальный ремонт моста через реку Шелонь на автодороге Дубровка – Дедовичи.

По словам Бориса Елкина, мост находился в аварийном состоянии, в связи с чем было принято решение капитально отремонтировать мост и для переправы возвести временный мост.

«Завтра начнётся бетонирование второй опоры, - отметил Борис Елкин. – Работы идут по графику, надеемся, что сделаем все раньше запланированных сроков».

Михаил Ведерников похвалил за хорошие темпы капитального ремонта.

Капремонт моста через реку Шелонь начался в Дедовичском районе в начале декабря. Временный мост открыли в феврале 2020 года. Завершить работы по капитальному ремонту моста планируется в 2021 году.