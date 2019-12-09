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Общество

Капремонт моста через реку Шелонь начался в Дедовичском районе

Капремонт моста через реку Шелонь начался в Дедовичском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, ремонт обойдётся в 715 млн рублей. Работами занимается строительная компания «Балтийский берег».

Поручение привести мост в нормативное состояние дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мост был построен 50 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Комиссионное обследование, проведенное в 2016 году, показало, что объект изношен на 40%.

Подрядчику предстоит заменить береговые и промежуточные опоры, пролетное строение моста и мостовое полотно, а также устроить водоотвод и деформационные швы, провести отсыпку и укрепление конуса. После ремонта у моста появятся лестничные сходы, подъезды, металлическое оцинкованное барьерное и перильное ограждение. В планах - организация наружного освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки. На время работ подрячик обязуется построить временную дорогу для объезда участка ремонта.

Ремонт планируется  завершить до 30 ноября 2021 года.

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