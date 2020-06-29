Благоустройство центральной площади в Дедовичах планируют завершить до 10 июля

11:17, 29 июня 2020, ПАИ

До 10 июля планируют завершить благоустройство площади Советов в Дедовичах. Об этом рассказал главный инженер ООО «Лидерстрой» Виктор Яковлев 29 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

29 июня губернатор Псковской области отправился с рабочей поездкой в Дедовичский район. В частности, он посетил центральную площадь в Дедовичах, на которой сейчас идёт благоустройство.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев рассказал главе региона, что это центральное место в поселке и в районе, где проходят праздники.

«Место неприглядное, мы решили его благоустроить», - добавил глава района.

Сейчас там делают дорожки, после чего приступят к асфальтированию площади. При этом есть отставание от графика.

«Проблема была, мы не попали в цвет плитки, но поставщики обещали решить проблему, - рассказал Виктор Яковлев. – Сейчас работает восемь человек, техника есть».

Подрядчик отметил, что благоустройство постараются завершить до 10 июля.