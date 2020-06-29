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Общество

Мемориал Партизанской славы открыли в Дедовичском районе

Фото: ПАИ.

Торжественное открытие мемориала Партизанской славы состоялось в Дедовичском районе 29 июня, в День партизан и подпольщиков. Об этом с рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что среди бесчисленных свидетельств о подвигах партизан Псковской земли наиболее важным является «неизменно трепетное отношение к памяти героев со стороны всех жителей Псковской области».

Губернатор отметил, что появлению мемориала регион обязан жителям Дедовичского района, которые несколько лет защищали и отстаивали идею почетного звания «Края партизанской славы», а многие непосредственно участвовали в возведении памятника.

«На территории современной Псковской области действовало 29 партизанских отрядов общей численностью почти 60 тысяч человек. Их действия поставили врага фактически в условия войны на два фронта. Годами партизаны упорно добивались освобождения населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. Многие бойцы псковских лесов помогали освобождать Европу, многие дошли до Берлина, проявив невероятное мужество, упорство и железную силу воли», - отметил Михаил Ведерников.

В заключение речи глава региона поздравил жителей Невельского района с присвоением почетного звания «Край партизанской славы» в 2020 году и вручил главе района почетную грамоту.

Фото: ПАИ.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев подчеркнул, что история района неразрывно связана с партизанским движением. Именно на Дедовичской земле сформировались первые отряды партизан, которые активно боролись с фашизмом. Именно на этой высоте, где установлен мемориал, 12 июля 1941 года был принят бой дедовичскими партизанами, и только 19 июля фашистам удалось захватить поселок Дедовичи. При этом внутри территории упорная борьба продолжалась. «Мы и дальше будем увековечивать память наших героев. Имена 579 партизан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, занесены на стелу», - отметил руководитель муниципалитета.

Кроме того, на торжественное открытие памятника прибыл представитель Ленинградской области, который передал Михаил Ведерникову адрес от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

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