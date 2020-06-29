Михаил Ведерников вручил Невельскому району грамоту о присвоении звания «Край партизанской славы»

11:29, 29 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил грамоту о присвоении почетного звания «Край партизанской славы» главе Невельского района Олегу Майорову, передает корреспондент Псковского агентства информации с рабочего выезда главы региона в Дедовичский район.

«На территории современной Псковской области действовало 29 партизанских отрядов общей численностью почти 60 тысяч человек. Их действия поставили врага фактически в условия войны на два фронта. Годами партизаны упорно добивались освобождения населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. Многие бойцы псковских лесов помогали освобождать Европу, многие дошли до Берлина, проявив невероятное мужество, упорство и железную силу воли», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что среди бесчисленных свидетельств о подвигах партизан Псковской земли наиболее важным является «неизменно трепетное отношение к памяти героев со стороны всех жителей Псковской области».

Звание «Край партизанской славы» Невельский район получил 24 июня по решению комиссии, рассмотревшей ходатайства от четырех муниципалитетов.

Сегодня, 29 июня, Михаил Ведерников открыл мемориал Партизанской славы в Дедовичском районе - первом муниципалитете, получившем это звание.