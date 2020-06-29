70-процентную явку на голосование по поправкам ожидают в Дедовичском районе

14:47, 29 июня 2020, ПАИ

Глава Дедовичского района предполагает, что явка на голосование по поправкам к Конституции в муниципалитете достигнет 70%. Об этом Геннадий Афанасьев доложил на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель муниципалитета отметил, что большая часть участников голосует на придомовой территории, отмечая, что это удобно и безопасно. Кроме того, в Дедовичах функционирует стационарное помещение для голосования.

Геннадий Афанасьев подчеркнул, что члены избиркома и участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты, на участках всем выдают одноразовые ручки. «На участках все требования безопасности соблюдаются, территориальные избирательные комиссии обеспечены всем необходимым», - подчеркнул он.

Также во время визита в Дедовичский район глава региона предложил поощрить членов участковых избиркомов за работу «в непростых условиях».