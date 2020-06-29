Михаил Ведерников предложил поощрить членов УИКов за работу «в непростых условиях»

12:02, 29 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил поощрить членов участковых избирательных комиссий в муниципалитетах за работу в непростых условиях. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с рабочего выезда главы региона в Дедовичский район 29 июня.

По словам Михаила Ведерникова, сейчас идет работа над тем, чтобы продумать стимулирующие меры поддержки тем, кто сейчас задействован в организации и проведении голосования на местах.

«Все-таки работа большая, в течение нескольких дней это идет, люди тратят много сил, ну и сидеть в маске целый день — удовольствие сомнительное», - сказал Ведерников.