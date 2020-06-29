482 человека с коронавирусом умерло в граничащих с Псковской областью странах

14:45, 29 июня 2020, ПАИ

64 579 человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 482 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 29 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 987 человек, погибло – 69. В Латвии 1 117 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 61 475 человек, погибло – 383.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 10,2 млн человек, свыше 5,5 млн – выздоровело, почти 505 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 641 156 человек, выздоровело – 403 430, умерло – 9 166. В Псковской области выявлено 2 757 случаев заражения коронавирусом, 960 человек выздоровело, 21 – умер.