За сутки коронавирусом в России заразились ещё 6 719 человек

10:35, 29 июня 2020, ПАИ

Ещё 6 719 человек заразились коронавирусом в России за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Из общего числа выявленных заражений у 2 123 пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего за время распространения инфекции в России выявили 641 156 случаев заражения коронавирусом.

За сутки умерли 93 человека, за всё время – 9 166. За весь период выздоровело 403 430 человек.

В Псковской области коронавирусом заразились 2 722 человека, умер 21 человек, выздоровело 947.