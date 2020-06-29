Музей-заповедник «Изборск» возобновляет работу

17:27, 29 июня 2020, ПАИ

Работу после ограничений из-за коронавируса возобновляет музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственном музее-заповеднике «Изборск».

Работа возобновляется в ограниченном режиме. Изборская крепость будет работать ежедневно с 9 утра до 18:00. По субботам крепость открыта до 20:00.

Заказ экскурсий по телефону 8 (81148) 96-602, или по почте izborsk@yandex.ru.

Экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» начнёт работу с 4 июля ежедневно с 9:00 до 18:00

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово работает ежедневно с 9:00 до 17:00. Заказ экскурсий по телефону 8 (911) 385-34-61

Музей истории города Печоры ежедневно с 10:00 до 18:00 Заказ экскурсий по телефону 8 (81148) 2-30-77.

Экскурсии проводятся для групп не более 10 человек на открытом воздухе и не более пяти человек в экспозиции с условием, что все участники будут в масках. Сборные экскурсии пока отменены.

Во время прогулок следует также соблюдать социальную дистанцию. Работают также летние веранды музейного кафе, сувенирная лавка и гостевой дом.

Ранее появилась информация, что с 1 июля возобновляется работа Пушкинского заповедника.