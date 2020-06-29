Пушкинский заповедник откроется для посетителей 1 июля

13:06, 29 июня 2020, ПАИ

1 июля Пушкинский музей-заповедник возобновляет работу, разрешены экскурсии и посещение музеев небольшими группами. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

С 1 июля в Пушкинском заповеднике возобновляются экскурсии на открытом воздухе группами до десяти человек, а также посещение музеев группами до пяти человек. При себе необходимо иметь маски и, при необходимости, индивидуальные складные стульчики, так как общественные скамьи с территории усадеб и парков убраны.

Экскурсионный отдел в Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар имени Гейченко, 1) работает с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед в 13:00. Справки по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-26-09.