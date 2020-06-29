0
21:35
Весь июль в Псковской области будет стоять жара
19:46
Денис Матвеев: Программы допобразования позволят молодым мамам получить полезные в условиях пандемии навыки
19:35
Псковичей приглашают вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»
19:28
Программы допобразования помогут молодым мамам получить статус востребованного специалиста – Инна Андреянова
19:04
ПсковГУ приглашает женщин в декрете пройти обучение по программам допобразования
18:04
Татьяна Кирилёнок: Голосование по поправкам - возможность высказать свою позицию по ключевым моментам жизни страны
16:46
Какие летние кафе открыты в Пскове
Еще новости
Общество

Денис Матвеев: Программы допобразования позволят молодым мамам получить полезные в условиях пандемии навыки

Денис Матвеев

Программы дополнительного образования Псковского государственного университета для мам в декрете позволят получить им полезные в условиях пандемии коронавируса навыки. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«Направления в цифровой сфере стали очень востребованными в условиях пандемии коронавируса, – отметил он. – Молодые мамы смогут повысить навыки и приобрести новые знания, применять их на практике в современных условиях».

Денис Матвеев подчеркнул, что ПсковГУ проводит дополнительное обучение молодых мам бесплатно, а по результатам обучения каждая из них получит сертификат. «И мы постараемся сформировать базу вакансий по направлениям», – добавил он.

Пройти бесплатное обучение в ПсковГУ смогут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях. Подробности здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Весь июль в Псковской области будет стоять жара
29 июня 2020
Весь июль в Псковской области будет стоять жара
Денис Матвеев: Программы допобразования позволят молодым мамам получить полезные в условиях пандемии навыки
29 июня 2020
Денис Матвеев: Программы допобразования позволят молодым мамам получить полезные в условиях пандемии навыки
Псковичей приглашают вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»
29 июня 2020
Псковичей приглашают вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»
Программы допобразования помогут молодым мамам получить статус востребованного специалиста – Инна Андреянова
29 июня 2020
Программы допобразования помогут молодым мамам получить статус востребованного специалиста – Инна Андреянова
ПсковГУ приглашает женщин в декрете пройти обучение по программам допобразования
29 июня 2020
ПсковГУ приглашает женщин в декрете пройти обучение по программам допобразования
Татьяна Кирилёнок: Голосование по поправкам - возможность высказать свою позицию по ключевым моментам жизни страны
29 июня 2020
Татьяна Кирилёнок: Голосование по поправкам - возможность высказать свою позицию по ключевым моментам жизни страны
Правила землепользования и застройки планируют изменить из-за строительства новой больницы в Пскове
29 июня 2020
Правила землепользования и застройки планируют изменить из-за строительства новой больницы в Пскове
Александр Кузьмин проголосовал по поправкам в Конституцию и назвал это «историческим событием»
29 июня 2020
Александр Кузьмин проголосовал по поправкам в Конституцию и назвал это «историческим событием»

Идет загрузка...