Денис Матвеев: Программы допобразования позволят молодым мамам получить полезные в условиях пандемии навыки

19:46, 29 июня 2020, ПАИ

Программы дополнительного образования Псковского государственного университета для мам в декрете позволят получить им полезные в условиях пандемии коронавируса навыки. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«Направления в цифровой сфере стали очень востребованными в условиях пандемии коронавируса, – отметил он. – Молодые мамы смогут повысить навыки и приобрести новые знания, применять их на практике в современных условиях».

Денис Матвеев подчеркнул, что ПсковГУ проводит дополнительное обучение молодых мам бесплатно, а по результатам обучения каждая из них получит сертификат. «И мы постараемся сформировать базу вакансий по направлениям», – добавил он.

Пройти бесплатное обучение в ПсковГУ смогут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях. Подробности здесь>>>.