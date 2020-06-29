ПсковГУ приглашает женщин в декрете пройти обучение по программам допобразования

19:04, 29 июня 2020, ПАИ

Псковский государственный университет приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях, пройти бесплатное обучение по программам дополнительного профессионального образования с использованием образовательного сертификата.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, продолжительность обучения зависит от программы и не превышает три месяца. Запись на обучение уже началась.

Неработающим гражданам во время обучения выплачивается стипендия в размере МРОТ. С перечнем программ обучения можно ознакомиться на сайте университета – здесь>>>.

Для получения образовательного сертификата в Центре занятости необходимо:

– подать заявление на выдачу образовательного сертификата с указанием образовательной программы;

– предоставить документ, удостоверяющий личность и гражданство гражданина, в случае его отсутствия – временное удостоверение личности гражданина;

– предоставить трудовую книжку (для незанятого гражданина, ищущего работу) или копию трудовой книжки, заверенную на последнем месте работы (для работающего гражданина);

– предоставить документ об образовании и (или) квалификации и приложения к нему (при наличии);

– предоставить страховой номер индивидуального лицевого счёта.

– пройти профориентационное тестирование;

– заключить договор.

Срок действия образовательного сертификата – период времени, указанный в образовательном сертификате.

Получить справочную информацию можно по телефонам: +7-906-223-25-11 (Оксана Негина), +7-911-098-69-33 (Мария Романова). Адрес: 180000, Псков, улица Льва Толстого, дом № 4, корпус 1, кабинеты 33 и 34 (Институт непрерывного образования).

Обучение проходит в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», входящего с состав национального проекта «Демография», и соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам услуг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.