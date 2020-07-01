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Общество

Крышу Гельдтовой бани разбирают в Пскове

В Пскове идут ремонтные работы в здании Гельдтовой бани в Финском парке на берегу реки Псковы. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, 1 июля строители разбирают крышу здания. Ранее у бани установили новый забор из профнастила.

Рабочие уже сняли шифер с кровли Гельдтовой бани и разобрали часть досок.

Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали её продажу. 1 июня здание выкупила компания «Сити Сервис» за 8 миллионов 100 тысяч рублей. По договору купли-продажи покупатель не должен производить изменение фасада и перепланировку здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан сохранить историческую функцию объекта (баня) на 49 лет.

Долгое время собственник не приступал к ремонту здания. Однако осенью 2019 года инвестор анонсировал свои намерения не оставлять объект и после реконструкции устроить здесь баню на 40 человек и кафе. По факту заверешния работ на объекте владельца заставят отчитаться.

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