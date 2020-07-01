Андрей Царев призвал псковичей выразить свое мнение на голосовании по Конституции

16:39, 01 июля 2020, ПАИ

Андрей Царев, сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, проголосовал по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщается в Instagram ОНФ.

«Важно, чтобы мы выразили своё мнение, воспользовались этой возможностью. Я призываю прийти и проголосовать», - сказал Андрей Царев.

1 июля проходит Общероссиское голосование по поправкам к Конституции России. Из 525 тысяч 502 человек, обладающих правом голоса, проголосовали уже 264 тысячи 596 псковичей. 50,35% достигла явка в Псковской области.