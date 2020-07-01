50,35% достигла явка в Псковской области на голосовании по поправкам в Конституцию

15:43, 01 июля 2020, ПАИ

По состоянию на 15:00 1 июля явка на голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области достигла 50,35%. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук в информационном центре избирательной комиссии Псковской области 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Из 525 тысяч 502 человек, обладающих правом голоса, проголосовали уже 264 тысячи 596 псковичей. По словам Сергея Ковальчука, замечаний к работе ТИКов и УИКов нет. Письменных обращений на нарушение прав граждан на возможность проголосовать не имеется. Он уточнил, что избирательная комиссия Псковской области работает спокойно, размеренно и в рамках предоставленных полномочий.