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Светлана Мельничук: Я голосую, значит принимаю участие в жизни государства

«Если я голосую, значит я принимаю участие в жизни моего государства, а Россию я люблю, и всегда голосую. Я голосовала «за», я все поддерживаю, все поправки до единой. Все поправки имеют значение для нашей жизни», - заявила заместитель председателя регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области Светлана Мельничук в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Светланы Мельничук, для людей старшего поколения голосование — это всегда определенный праздник и ответственность. «Пенсионеры подходят ко всему очень серьезно, это наш долг проголосовать», - добавила она.

«Я радуюсь всему, что происходит, все изменения меня воодушевляют. Если все будет идти так, как планируется, то жизнь россиян будет значительно лучше. Хочется жить и радоваться за вас, за молодежь, которая, наверное, будет жить уже немного в других условиях», - подытожила Светлана Мельничук.

1 июля проходит Общероссиское голосование по поправкам к Конституции России. Из 525 тысяч 502 человек, обладающих правом голоса, проголосовали уже 264 тысячи 596 псковичей. 50,35% достигла явка в Псковской области.

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