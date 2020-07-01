Прямое включение: В 18:30 избирком Псковской области огласит обновлённые данные по явке

18:29, 01 июля 2020, ПАИ

1 июля в 18:30 избирательная комиссия Псковской области огласит обновлённые данные по явке на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России.

Сегодня в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным на 15:00, явка в Псковской области составила 50,35%.

В Псковской области не зафиксировано ни одного нарушения на голосовании. О ходе общероссийского голосования в регионе рассказали наблюдатели. Фоторепортаж с избирательных участков смотрите здесь.