Движение «Голос» не нашло нарушений на голосовании по поправкам в Пскове

14:34, 01 июля 2020, ПАИ

Общероссийское общественное движение «Голос» не обнаружило в Пскове нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил координатор Общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский.

«Мы наблюдаем за ходом общероссийского голосования по всему городу, контролируем соответствие как российскому законодательству, так и международным нормам. На данный момент серьёзных нарушений мы не видим, здесь всё в порядке. Никаких нарушений, влияющий на волеизъявление граждан, не происходит. Мы сфокусируем внимание на подсчёте голосов, конечно, но мы не ожидаем никаких серьёзных нарушений здесь», – сказал Жилинский.