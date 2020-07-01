497 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах

18:23, 01 июля 2020, ПАИ

65 534 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 497 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 1 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 989 человек, погибло – 69. В Латвии 1 121 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 62 424 человека, погибло – 398.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 10,6 млн человек, свыше 5,8 млн – выздоровело, более 515 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 654 405 человек, выздоровело – 422 931, умерло – 9 536. В Псковской области выявлено 2 878 случаев заражения коронавирусом, 1 053 человек выздоровело, 23 – умерло.