Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

16:34, 01 июля 2020, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончался еще один человек. Такие данные приводит информационный портал стопкоронавирус.рф.

Таким образом в регионе уже 23 человека скончались от COVID-19 за весь период пандемии. По последним данным общее количество заражённых в регионе возросло до 2 878. Также в Псковской области выявлен новый очаг распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Пскове скончался анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницы Анвар Сабиров. В этом месяце в Пскове от коронавируса умер ещё один врач – реаниматолог Алексей Поднебесный.