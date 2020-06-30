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2 878 жителей Псковской области заразились коронавирусом

2 878 жителей Псковской области заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. 45 человек заразились коронавирусом за сутки. 

«Сегодня плюс 45 новых случаев из 952 тестов. Вчера было плюс 76 при 1,3 тыс. тестов (пришла партия из Санкт-Петербурга). Это достаточно неплохие показатели. Напомню, всего пару недель назад при вдвое меньшей динамике тестирования число выявленных заражений COVID-19 было значительно выше (в 2-3 раза). Это говорит о том, что тенденция к снижению всё ещё сохраняется и регион постепенно преодолевает угрозу пандемии», – отметил губернатор. 

Выздоровели 1 053 (за сутки – 38) пациентов, скончались – 22 (за сутки – 1). Специалисты провели 45 317 исследований (за сутки – 952) на коронавирус. 

Фото Дарьи Хватковой

Также в Псковской области выявлен новый очаг распространения коронавируса.

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