Михаил Ведерников поблагодарил жителей Псковской области за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию

21:21, 01 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона за то, что они приняли активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 1 июля из информационного центра региональной избирательной комиссии передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я хотел бы поблагодарить всех жителей Псковской области за то, что они приняли активное участие в голосовании», – сказал губернатор.

Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников выразил волонтёрам, членам избирательной комиссии и наблюдателям.

1 июля в 20:00 все 615 участков для голосования завершили свою работу. Сейчас идёт подсчёт бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию. По состоянию на 18:00, явка на голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области достигла 53,06 %. Проголосовали уже 278 586 человек.