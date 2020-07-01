В Псковской области идёт подсчёт бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию

20:43, 01 июля 2020, ПАИ

В Псковской области участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в информационном пресс-центре облизбиркома 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов отметил, что в 20:00 все 615 участков для голосования завершили свою работу. «В настоящее время на участках находятся только члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели, и соответственно правоохранительные органы, которые обеспечивают безопасность и охрану этой процедуры. Сейчас наши комиссии преступили к подсчёту бюллетеней», – отметил он.

Председатель избирательной комиссии Псковской области уточнил, что вначале будут распаковываться пакеты с бюллетенями предыдущих шести дней голосования, а замем они будут сложены вместе с сегодняшними бюллетенями.

По состоянию на 18:00, явка на голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области достигла 53,06 %. Проголосовали уже 278 586 человек.