Россияне стали покупать меньше кваса и мороженого

07:01, 02 июля 2020, ПАИ

В начале лета россияне стали покупать меньше кваса и мороженого, традиционно пользующихся большой популярностью в теплое время года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании «Такском».

С 1 по 22 июня продажи кваса упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на продукт составила 67 рублей. Например, в Псковской области до сих пор можно купить тот самый квас из бочки «за три копейки».

Продажи мороженого упали на 8%. Средняя цена — 66 рублей.

