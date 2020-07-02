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Общество

Более 70 тонн земляники ввезли в Россию через Псковскую область

В Россию через Псковскую область ввезли более 70 тонн земляники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В течение трёх дней в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы», расположенном на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в Псковской области, был проконтролирован ввоз 71 тонны садовой земляники из Белоруссии.

32,6 тонны ягод проследовали в Санкт-Петербург, 4,6 тонны в Псков, ещё 1 тонна в Великие Луки. Остальные ягоды отправились в Москву, Московскую область, Великий Новгород, Воронеж, Ставропольский край и Тверскую область.

Земляника ввезена без нарушений. Грузы продолжили движение после прохождения всех процедур.

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