0
19:28
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
18:21
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
18:07
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
18:05
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
17:38
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
17:37
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
17:16
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Еще новости
Общество

Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения

Фото: Instagram кота Владыки.

В Instagram главного кота Псково-Печерского монастыря опубликовали поздравление митрополита Псковского и Порховского Тихона, который празднует 2 июля свой день рождения.

«Владыка поздравляет владыку», - такая надпись сопровождает совместное фото кота Владыки и его хозяина.

2 июля митрополиту Тихону исполнилось 62 года. Митрополит родился в Москве в семье служащих. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии и в том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником. В 1993 году назначен настоятелем Московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон был назначен в 2018 году. 14 июля этого же года назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря.

Митрополит Тихон известен и как автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), сборника реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря. Он также является главным редактором сайта Православие.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
02 июля 2020
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
02 июля 2020
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
02 июля 2020
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
02 июля 2020
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
02 июля 2020
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
02 июля 2020
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
02 июля 2020
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа
02 июля 2020
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа

Идет загрузка...