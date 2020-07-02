Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения

17:37, 02 июля 2020, ПАИ

В Instagram главного кота Псково-Печерского монастыря опубликовали поздравление митрополита Псковского и Порховского Тихона, который празднует 2 июля свой день рождения.

«Владыка поздравляет владыку», - такая надпись сопровождает совместное фото кота Владыки и его хозяина.

2 июля митрополиту Тихону исполнилось 62 года. Митрополит родился в Москве в семье служащих. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии и в том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником. В 1993 году назначен настоятелем Московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон был назначен в 2018 году. 14 июля этого же года назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря.

Митрополит Тихон известен и как автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), сборника реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря. Он также является главным редактором сайта Православие.ru.