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Общество

Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 4-5 июля

Фото из группы Псково-Печерского монастыря в социальной сети "ВКонтакте"

4 и 5 июля в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пройдут литургии в память о преподобных отцах Псково-Печерских. Псковская епархия организует прямые трансляции богослужений.

4 июля (суббота) в 18:00 состоится всенощное бдение, а 5 июля в 10:00 – Божественная литургия по случаю Собора преподобных отцов Псково-Печерских.

Собор преподобных отцов Псково-Печерских – праздник Русской православной церкви, установленный в память о святых, чья жизнь была связана с Псково-Печерским Свято-Успенским монастырём. Празднуется в 4-ю неделю по Пятидесятнице.

Храмы Псковской епархии вновь откроются для прихожан и туристов с 3 июля. Богослужения внутри храмов с участием прихожан будут проводиться только при условии ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции не менее двух метров.

Прямые трансляции богослужений будут вестись в группах Псково-Печерского монастыря в социальных сетях и на сайте Псковского агентства информации.

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