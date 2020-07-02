Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 4-5 июля

21:49, 02 июля 2020, ПАИ

4 и 5 июля в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пройдут литургии в память о преподобных отцах Псково-Печерских. Псковская епархия организует прямые трансляции богослужений.

4 июля (суббота) в 18:00 состоится всенощное бдение, а 5 июля в 10:00 – Божественная литургия по случаю Собора преподобных отцов Псково-Печерских.

Собор преподобных отцов Псково-Печерских – праздник Русской православной церкви, установленный в память о святых, чья жизнь была связана с Псково-Печерским Свято-Успенским монастырём. Празднуется в 4-ю неделю по Пятидесятнице.

Храмы Псковской епархии вновь откроются для прихожан и туристов с 3 июля. Богослужения внутри храмов с участием прихожан будут проводиться только при условии ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции не менее двух метров.

Прямые трансляции богослужений будут вестись в группах Псково-Печерского монастыря в социальных сетях и на сайте Псковского агентства информации.