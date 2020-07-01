В Псковской области с ограничениями открыли храмы для прихожан

15:35, 01 июля 2020, ПАИ

Храмы Псковской епархии вновь откроются для прихожан и туристов с 3 июля. Богослужения внутри храмов с участием прихожан будут проводиться только при условии ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции не менее двух метров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Так, на территории монастырей могут находиться паломники и проводиться экскурсии в количестве не более 10 человек с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров. Если соблюсти дистанцию нет возможности, необходимо носить защитные маски. Одновременно там может находиться не более четырех групп. Руководство монастыря может сократить количество групп.

При этом внутри храмов можно проводить экскурсии для не более пяти человек с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра и обязательном использовании защитных масок.

Общественные богослужения внутри храмов возобновляются при соблюдении социальной дистанции в два метра и обязательным использованием защитных масок. В храмах с небольшой площадью помещения богослужения по-прежнему будут проходить на улице. Здесь при соблюдении социальной дистанции в два метра верующие могут не надевать маску.

Отмечается, что пещеры Псково-Печерского монастыря пока закрыты для посещений, так как там пока невозможно соблюдать социальную дистанцию. Они будут открыты только тогда, когда полностью нормализуется эпидемиологическая обстановка.

Богослужения с участием прихожан возобновились в Псковской области с 21 мая, но только на прихрамовых территориях, а не в помещениях. Ранее по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителям региона было запрещено посещать церкви и принимать участие в богослужениях из-за угрозы распространения коронавируса.