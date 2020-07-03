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Общество

2 тысячи пассажиров принял псковский аэропорт за 10 дней

Фото: Дарья Хваткова.

С 20 июня, с момента возобновления авиарейсов Псков – Москва и Псков – Сочи, а также открытия новых маршрутов Псков – Калининград и Псков – Анапа, услугами международного аэропорта имени княгини Ольги воспользовались около двух тысяч пассажиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дважды в неделю, по субботам и вторникам, с 20 июня из Сочи в Псков и обратно снова летают самолеты компании «Азимут». Этот же перевозчик четыре раза в неделю осуществляет полеты в Москву.

Рейсы по этим маршрутам приостановили из-за пандемии коронавируса. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в столице страны и Псковском регионе рейсы возобновили при условии соблюдения мер индивидуальной защиты: ношения масок и перчаток, прохождения термометрии.

Кроме того, 23 июня авиакомпания «РусЛайн» начала полеты по двум новым маршрутам. В Анапу и Калининград борт отправляется дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Добавим, что с 1 июля в Псковской области решением оперативного штаба по COVID-19 сняты ограничительные меры для прибывающих граждан из других регионов России: отменен обязательный 14-дневный карантин. Аналогичные решения приняты в Калининградской области и Краснодарском крае.

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