Пассажиры рейса Калининград – Псков не обязаны соблюдать карантин

13:09, 23 июня 2020, ПАИ

Первый авиарейс из Калининграда прибудет в Псков 23 июня, на нем летит 41 пассажир, передает корреспондент Псковского агентства информации из аэропорта.

Пассажиры этого рейса не должны будут соблюдать 14-дневную самоизоляцию по прибытии в Псковскую область, так как летят из российского региона.

Прилетевшим людям измерят температуру, также их оповестят о правилах поведения, связанных с распространением коронавируса.

Рейсы по направлению Псков – Калининград будут регулярными по вторникам и субботам вплоть до конца сентября. Курсировать по маршруту будет Bombardier CRJ 100/200 ER/LR (Canadair Regional Jet) на 50 кресел. Время в пути составит чуть более часа.