0
13:35
Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
13:34
«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта
13:20
«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте
13:12
Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
13:05
Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования
12:59
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
12:42
Владимир Путин обратится к нации 23 июня
Еще новости
Общество

Пассажиры рейса Калининград – Псков не обязаны соблюдать карантин

Фото: Дарья Хваткова.

Первый авиарейс из Калининграда прибудет в Псков 23 июня, на нем летит 41 пассажир, передает корреспондент Псковского агентства информации из аэропорта.

Пассажиры этого рейса не должны будут соблюдать 14-дневную самоизоляцию по прибытии в Псковскую область, так как летят из российского региона.

Прилетевшим людям измерят температуру, также их оповестят о правилах поведения, связанных с распространением коронавируса.

Рейсы по направлению Псков – Калининград будут регулярными по вторникам и субботам вплоть до конца сентября. Курсировать по маршруту будет Bombardier CRJ 100/200 ER/LR (Canadair Regional Jet) на 50 кресел. Время в пути составит чуть более часа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
23 июня 2020
Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта
23 июня 2020
«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта
«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте
23 июня 2020
«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте
Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
23 июня 2020
Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования
23 июня 2020
Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
23 июня 2020
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
Владимир Путин обратится к нации 23 июня
23 июня 2020
Владимир Путин обратится к нации 23 июня
50 млн рублей получит Псковская область на дорожное строительство
23 июня 2020
50 млн рублей получит Псковская область на дорожное строительство

Идет загрузка...