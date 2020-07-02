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Политика

Около 100 законов в России придётся изменить после принятия поправок

После принятия поправок в Конституцию России, которые вступают в силу 4 июля, потребуется изменить около 100 законов. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет РИА Новости.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас доложил, что законопроекты по реализации поправок будут внесены в Госдуму в ближайшее время. «Законодатели уже готовы работать на основе новой Конституции, в ближайшее время законодательство будет модернизировано», - сказал он.

За поправки в основной закон страны проголосовали 77,92 % (57 747 288) россиян, против – 21,27 % (15 761 978). Явка составила 67,97 %.

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